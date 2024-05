Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 20 | 10

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente primo piano nella striscia di Gaza la sanità al Collasso a causa del mancato arrivo del carburante necessario per far funzionare i generatori degli ospedali per far uscire le ambulanze denuncia il Ministero della Salute di Gaza secondo il quale il bilancio delle vittime nelle inclave dalle 7 ottobre intanto superato quota 35.000 proprio oggi le forze israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per l’ospedale Qualiano di Rafa riporta Al Jazeera Aggiungendo che i medici della struttura sanitaria temono che non attacca all’ospedale significherebbe un crollo completo delimitato sistema sanitario della città meridionale della striscia continuano Intanto i raid di Israele contrasse in tutta l’aria nella notte attacchi ...

Roma Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana Ferrigno ancora Esterina apertura di giornale della striscia di Gaza la sanità al Collasso a causa del mancato arrivo del carburante necessario per far funzionare i ...

Roma Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la quale è Medio Oriente è in apertura di giornale ha superato quota 35.000 morti il bilancio delle vittime ...

Roma, a giugno pronta la rivoluzione. Angeliño verso il riscatto, rinnovo per Svilar - roma, a giugno pronta la rivoluzione. Angeliño verso il riscatto, rinnovo per Svilar - Bove può salutare a giugno, si complica il rinnovo di Spinazzola. La ripresa degli allenamenti verso il Genoa: ancora out Dybala ...

Eurovision, vincitore Nemo con The Code subito in top20 Spotify - Eurovision, vincitore Nemo con The Code subito in top20 Spotify - roma, 13 MAG - Il vincitore dell'Eurovision Song Contest Nemo, in gara per la Svizzera, ha piazzato la sua Th Code nella top 20 di Spotify. L'ultima volta che aveva vinto la Svizzera era stato nel 198 ...

Onorato: “Progetto dello stadio della Lazio bellissimo. Il Comune farà la sua parte” - Onorato: “Progetto dello stadio della Lazio bellissimo. Il Comune farà la sua parte” - Le parole dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di roma a margine di Diario di un sogno: novità per il Flaminio ...