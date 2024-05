Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria andando verso le sempre più decisive elezioni europee del 9 giugno. A questo proposito un recenteo di Europe Elects effettuato in tutti i paesi dell'Unione racconta che il centrodestra avrebbe la maggioranza dei seggi (PPE 183, ECR 86, ID 84) rispetto al centrosinistra (S&D 140, Renew Europe 86, Verdi 48, Sinistra 44). L'ultimoo è: Swg per Tg La7 del 13 maggio 2024 FdI - 26,8% (+0,2%) Pd - 20,5% (-0,1%) M5S - 16,2% (+0,1%) Lega - 8,6% (-0,2%) FI - 8,3% (-0,2%) Iv con + Europa - 4,6% (-0,%) Azione - 4,5% (+0,3%)Supermedia Youtrend/Agi del 10 maggio FdI - 27,2% (= rispetto al 3 maggio) Pd - 20,4% (+0,2%) M5S - 15,9% (-0,2%) FI - 8,6% ...

Ecco gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria andando verso le sempre più decisive elezioni europee del 9 giugno. A questo proposito un recente sondaggi o di Europe Elects ...

News tv. “Amici” , sabato 18 maggio 2024 andrà in onda in diretta su Canale Cinque l’attesissima finale del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. secondo gli ultimi sondaggi che circolano sul si è delineato un quadro abbastanza ...

Usa, aspettative generali di aumento inflazione - sondaggio Fed New York - Usa, aspettative generali di aumento inflazione - sondaggio Fed New York - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

Sondaggi politici: il governo Meloni perde consensi e viene registrato un calo per il centrodestra - sondaggi politici: il governo Meloni perde consensi e viene registrato un calo per il centrodestra - Manca poco alle elezioni europee: l'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend registra una flessione tra i partiti di centrodestra e difficoltà per il governo Meloni ...

Poliittiset gallupit: Melonin hallitus menettää konsensuksen ja keskustaoikeisto laskee - Poliittiset gallupit: Melonin hallitus menettää konsensuksen ja keskustaoikeisto laskee - Manca poco alle elezioni europee: l'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend registra una flessione tra i partiti di centrodestra e difficoltà per il governo Meloni ...