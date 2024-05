Calcio - Serie A | Lecce-Udinese 0-2

(Di lunedì 13 maggio 2024) 20.24 Vittoria in chiave salvezza dell': al 'Via del Mare' uno 0-2 che porta i friulani a 33 punti, agganciando il Cagliari e scavalcando Empoli e Frosinone. Salentini tranquilli a 37. Iltiene palla, ma le occasioni le hanno gli ospiti. Kristensen non approfitta di un'uscita sbagliata di Falcone. Success manda di poco alto.Samardzic conclude largo. Poi Lucca di testa porta in vantaggio l'su cross di Payero (36').Ripresa.Per i salentini ci provano Pierotti e Baschirotto, ma Samardzic la chiude all'85'.

"Dobbiamo essere consapevoli che il destino è nelle nostre mani" UDINE - "Non c'è squadra che non commetta errori, noi dobbiamo essere pronti a correggere lo sbaglio del compagno. Questo significa avere un'anima unica. L'asticella è alta da quando ...

Grazie alla vittoria del Milan sul Cagliari (5-1) il Lecce è matematicamente salvo . I salentini saranno impegnati domani in casa con l’Udinese per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A ma per loro non ci sono più assilli: sarà ...

Due posticipi oggi per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A. In particolare allo stadio “Via del Mare” con inizio alle18 si gioca Lecce -Udinese che per i friulani è di importanza fondamentale, dato che sono fortemente a ...

