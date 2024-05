Gentiloni | senza ok Ue unanime Unione capitali avanti con chi c’è

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (askanews) – Se l’Europea non riuscirà, nemmeno a livello di governi dell’area euro a andaresul progetto dell’del mercato dei“sarà possibile” che alcuni Stati cerchino modi per procedere in tal senso tra loro. “Non è un suggerimento, è quello che ci attendiamo”, ha precisato il Commissario europeo all’Economia, Paolorispondendo a una domanda sulla questione nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. “Mi aspetto che se non sarà possibile fare grandi progressi alcuni Stati cercheranno modi per andare”, ha spiegato. Gli ha fatto ecco il presidente dell’eurogruppo, Paschal Donohoe: “sono diversi i governi che hanno manifestato la loro volontà di andarein qualche modo. Dalla mia ...