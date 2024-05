L’Udinese fa festa contro il Lecce già salvo! Blitz e doppio sorpasso

(Di lunedì 13 maggio 2024)vince 2-0 sul campo delottenendo una vittoria pesantissima in chiave salvezza. I friulani compiono unin classifica.PESANTISSIMO ? Al Via del Mare clima diper la salvezza già matematica del, che l’ha ottenuta senza giocare sabato sera con la sconfitta del Cagliari sul campo del Milan. Per nullainvece, con l’acqua alla gola al terzultimo posto. I salentini provano a partire forte con Krstovic che ci prova dopo 5?, ma brava la difesa friulana a chiudere. La seconda parte di primo tempo è totalmente filo Udinese, con la squadra di Fabio Cannavaro che ci prova prima con Kristensen e poi con Success. Ma la rete del vantaggio arriva al 34?: traversone dalla sinistra di ...

