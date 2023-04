Ucraina ultime notizie. Kiev: piano per liberare Crimea, abbattere ponte di Kerch. I russi hanno lasciato alcune posizioni a Donetsk (Di domenica 2 aprile 2023) La russia assume la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Per Kiev è “una vergogna”. Secondo l'intelligence britannica in Donbass le forze russe hanno fallito “a costo di decine di migliaia di vittime”. Arrestato dagli ucraini il metropolita Pavel: “Sostiene Putin”. Lui dichiara: “Sono contro l'aggressione”', ma non nomina Mosca. Razov lascia l'ambasciata russa a Roma, arriva Paramonov Leggi su ilsole24ore (Di domenica 2 aprile 2023) Laa assume la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Perè “una vergogna”. Secondo l'intelligence britannica in Donbass le forze russefallito “a costo di decine di migliaia di vittime”. Arrestato dagli ucraini il metropolita Pavel: “Sostiene Putin”. Lui dichiara: “Sono contro l'aggressione”', ma non nomina Mosca. Razov lascia l'ambasciata russa a Roma, arriva Paramonov

