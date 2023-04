Milan, Berlusconi: “Napoli tra le migliori d’Europa, Leao come i grandi del passato” (Di domenica 2 aprile 2023) È giornata di match storici quella di domenica 2 aprile, con lo Stadio Diego Armando Maradona che si adorna a festa in occasione del match di cartello del 28° turno di Serie A che vede sfidarsi Napoli e Milan, nel segno di Spalletti e Pioli. Una gara che rievoca ricordi del passato, con gli scudetti dell’era Arrigo Sacchi a sfidare gli azzurri del compianto argentino Diego Armando Maradona, nonché in tempi moderni importante staffetta per lo scettro di Campioni d’Italia. Sulla scia del primo atto di una sfida da non perdere interviene l’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro del Napoli @livephotosport Napoli, Berlusconi: “Una delle migliori squadre ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 2 aprile 2023) È giornata di match storici quella di domenica 2 aprile, con lo Stadio Diego Armando Maradona che si adorna a festa in occasione del match di cartello del 28° turno di Serie A che vede sfidarsi, nel segno di Spalletti e Pioli. Una gara che rievoca ricordi del, con gli scudetti dell’era Arrigo Sacchi a sfidare gli azzurri del compianto argentino Diego Armando Maradona, nonché in tempi moderni importante staffetta per lo scettro di Campioni d’Italia. Sulla scia del primo atto di una sfida da non perdere interviene l’ex presidente rossonero Silvioai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro del@livephotosport: “Una dellesquadre ...

