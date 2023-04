Andrea Roncato: chi è, età, carriera, filmografia, serie tv e film, chi è la moglie, figli, oggi e Instagram (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta dalla ‘zia nazionale’ Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Andrea Roncato, che si racconterà in studio a 360°: intanto ecco cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata! Dagli esordi al successo di Andrea Roncato Andrea Roncato è nato a San Lazzaro di Savena il 7 marzo del 1947 ed è un noto attore e comico. Dopo una laurea in giurisprudenza ha partecipato a vari corsi di recitazione e con Gigi Sammarchi ha dato vita al duo Gigi e Andrea. Coppia che, ben presto, è diventata una delle più conosciute del cinema italiano. Dopo quest’esperienza, l’attore ha proseguito la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta dalla ‘zia nazionale’ Mara Venier. Tra gli ospiti dici sarà anche, che si racconterà in studio a 360°: intanto ecco cosa sappiamo sulla suae sulla sua vita privata! Dagli esordi al successo diè nato a San Lazzaro di Savena il 7 marzo del 1947 ed è un noto attore e comico. Dopo una laurea in giurisprudenza ha partecipato a vari corsi di recitazione e con Gigi Sammarchi ha dato vita al duo Gigi e. Coppia che, ben presto, è diventata una delle più conosciute del cinema italiano. Dopo quest’esperienza, l’attore ha proseguito la sua ...

