"Per tre ore". Ilary Blasi-Totti, si mette malissimo: filtrano voci dal tribunale (Di sabato 1 aprile 2023) Sarebbe durata circa tre ore la prima udienza per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che le parti fossero presenti in aula, assistite dai rispettivi avvocati. L'appuntamento, però, si è tenuto in forma strettamente riservata per evitare la presenza di cronisti e curiosi davanti all'ingresso. Al centro della discussione diversi temi, come l'affidamento dei figli, la destinazione della villa dell'Eur – in cui al momento vive Ilary con i figli, anche se Francesco non vorrebbe rinunciarci -, la spartizione del patrimonio. In parallelo, resterebbe aperto il contenzioso ribattezzato "borsette versus Rolex", la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori della conduttrice e della collezione di Rolex dell'ex calciatore. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Sarebbe durata circa tre ore la prima udienza per la separazione di Francesco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che le parti fossero presenti in aula, assistite dai rispettivi avvocati. L'appuntamento, però, si è tenuto in forma strettamente riservata per evitare la presenza di cronisti e curiosi davanti all'ingresso. Al centro della discussione diversi temi, come l'affidamento dei figli, la destinazione della villa dell'Eur – in cui al momento vivecon i figli, anche se Francesco non vorrebbe rinunciarci -, la spartizione del patrimonio. In parallelo, resterebbe aperto il contenzioso ribattezzato "borsette versus Rolex", la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori della conduttrice e della collezione di Rolex dell'ex calciatore. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : La piccola Mary, amata e curata con tanto affetto in una gabbia, verrà uccisa tra le tre settimane e i 18 mesi di v… - AlbertoBagnai : Per Non Rendersi Ridicoli: - petergomezblog : “Ho vinto il concorso dei centri per l’impiego, ma rinuncio al posto”. In Sicilia vuote due posizioni su tre: le ra… - sneakersoxfeet : RT @lawrencsx: tornato a casa dopo sei ore di lezione. Adesso ci ricarichiamo per le tre ore del pomeriggio ?? - elisabettap38 : RT @OrNella645587: @matteorenzi Sei più falso di una moneta da tre euro Nessuna lacrima per questi bimbi uccisi dal tuo padrone? https://t… -