Napoli, due rapinatori sparano a un uomo che non vuole farsi rubare il motorino (Di sabato 1 aprile 2023) Mercoledì sera a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un ingegnere di 32 anni è stato aggredito mentre stava facendo il pieno di benzina al suo motorino. Le immagini mostrano due malviventi che si accostano (anche loro in motorino) durante il rifornimento e iniziano a minacciarlo per portargli via lo scooter. L'uomo resiste alle intimidazioni che si fanno sempre più violente. I due rapinatori alla fine scappano senza aver rubato il motorino, ma uno dei due spara all'ingegnere, colpendolo alle gambe. Il trentaduenne è in prognosi riservata all'Ospedale del Mare.

