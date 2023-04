Jannik Sinner in finale nel Masters 1000 Miami 2023: montepremi e nuovo ranking (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami 2023 al termine di un’indimenticabile sfida contro il numero uno al mondo Carlo Alcaraz. L’altoatesino torna nell’atto conclusivo del torneo in Florida a distanza di due anni. Prosegue la sua crescita e il suo meraviglioso inizio di stagione. Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è assicurato ben 600 punti del ranking maschile, per un totale di 3345 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 624mila e 700 euro complessivi. Ora si spera nel colpaccio in finale contro Daniil Medvedev, che vorrebbe significare nuovo best ranking alla ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)si è qualificato per ladeldial termine di un’indimenticabile sfida contro il numero uno al mondo Carlo Alcaraz. L’altoatesino torna nell’atto conclusivo del torneo in Florida a distanza di due anni. Prosegue la sua crescita e il suo meraviglioso inizio di stagione. Per quanto concerne prettamente i numeri,si è assicurato ben 600 punti delmaschile, per un totale di 3345 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 624mila e 700 euro complessivi. Ora si spera nel colpaccio incontro Daniil Medvedev, che vorrebbe significarebestalla ...

