Inter | terzo ko di fila in Serie A | l’ultima volta nel maggio 2017 La Fiorentina si rilancia con Bonaventura

(Di sabato 1 aprile 2023) L’perde la terza partita consecutiva diA, come non accadeva dal, quando la squadra di Spalletti perse contro, Napoli, Genoa. Stasono sempre i viola ad aprire nel modo peggiore il mese del tour de force su tre fronti. Se Simone Inzaghi fallisce l’esame del rilancio, Vincenzo Italiano trova invece una vittoria prestigiosa che ha il profumo d’Europa grazie alla rete diper l’1-0 decisivo. La sfida tra nerazzurri e viola è spesso sinonimo di tanti gol. Le occasioni a San Siro non mancano, ma la porta a San Siro stasembra stregata. Al 13? laè già pericolosa: conclusione al volo di Castrovilli, Onana risponde presente e riesce anche a smanacciare sulla respinta in anticipo su Cabral. Al 21? ...

Con un gol dell'ex milanista Giacomo Bonaventura al 53', la Fiorentina piazza la quinta vittoria consecutiva ed espugna San Siro, battendo 1 - 0 l'. Per la squadra di Inzaghi, alk.o. consecutivo dopo quelli contro Spezia e Juventus nelle precedenti due partite, è la decima sconfitta in campionato.... e una vittoria sull' Atalanta avrebbe potuto consegnare ai viola ilposto dietro Lecce e ... L'infortunio di De Nipoti lo ha rilanciato in campo dopo due panchine consecutive controe Cesena,......ufficiali die Fiorentina, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Con tre sconfitte nelle ultime quattro gare i nerazzurri di Simone Inzaghi sono scivolati al...

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter non sa più vincere. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, la Fiorentina sbanca San ...