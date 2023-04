Il Ponte sullo Stretto costerà la metà del Reddito di cittadinanza: 10 miliardi di budget (Di sabato 1 aprile 2023) ... quindi, il testo - approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo - aspetta solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Il Mit in una nota spiega che si tratta di 'una scelta ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) ... quindi, il testo - approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo - aspetta solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Il Mit in una nota spiega che si tratta di 'una scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Bollinato il decreto Ponte sullo Stretto di Messina: costo stimato in 10 miliardi @ultimora_pol - Corriere : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà - Agenzia_Ansa : Via libera al Decreto per il Ponte sullo Stretto. 'Una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mond… - anna_giu1 : RT @BTiddia: @erretti42 Dobbiamo ringraziare anche il nostro capo supremo....che oltretutto ah firmato x il Ponte sullo stretto una priorit… - mila_sgf : RT @ilruttosovrano: L'Europa blocca i 19 miliardi del PNRR assegnati all'Italia, ma tanto abbiamo rincoglionito gli italiani con: i rave pa… -