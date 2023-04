Gli occhi del diavolo, War-La Guerra Desiderata, Piove, Forever Young e i voti del mese 4K-Bluray-DVD. Parte 1 (Di sabato 1 aprile 2023) Nella prima Parte della nostra rubrica mensile homevideo le recensioni di: Gli occhi del diavolo, War - La Guerra Desiderata, Piove, Forever Young, Shark bait. La prima Parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD si apre con Gli occhi del diavolo, inquietante horror sul tema di esorcismi e possessioni demoniache. A seguire War-La Guerra Desiderata, film di Gianni Zanasi premonitore di guerre in Europa con cast all star capitanato da Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston. Si prosegue con Piove, sorprendente e curioso horror italiano tutto da scoprire ambientato in una Roma bagnata, e spazio poi a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Nella primadella nostra rubrica mensile homevideo le recensioni di: Glidel, War - La, Shark bait. La primadella nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD si apre con Glidel, inquietante horror sul tema di esorcismi e possessioni demoniache. A seguire War-La, film di Gianni Zanasi premonitore di guerre in Europa con cast all star capitanato da Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston. Si prosegue con, sorprendente e curioso horror italiano tutto da scoprire ambientato in una Roma bagnata, e spazio poi a ...

