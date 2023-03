Tetris, la recensione dei film con Taron Egerton su Apple Tv+ (Di venerdì 31 marzo 2023) Il film: Tetris, 2023. Regia: Jon S. Baird.Cast: Taron Egerton, Toby Jones, Nikita Yefremov. Genere: biografico, drammatico, thriller, storico, spionaggio. Durata: 118 minuti.Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Apple Tv+ in lingua originale. Trama: Il film racconta l’intricata ma appassionata storia di come Tetris divenne uno dei videogiochi più venduti e appassionanti di tutti i tempi. <!







> Chi l’avrebbe mai detto che la storia della vendita dei diritti di un videogioco potesse trasformarsi in un racconto epico e divertente, un’avventura da cui è quasi impossibile distogliere lo sguardo per le sue quasi due ore di durata. Diventa possibile quando il videogioco in questione è forse uno dei più appassionanti di tutti i tempi, che ha alle spalle una ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 31 marzo 2023) Il, 2023. Regia: Jon S. Baird.Cast:, Toby Jones, Nikita Yefremov. Genere: biografico, drammatico, thriller, storico, spionaggio. Durata: 118 minuti.Dove l’abbiamo visto: in anteprima suTv+ in lingua originale. Trama: Ilracconta l’intricata ma appassionata storia di comedivenne uno dei videogiochi più venduti e appassionanti di tutti i tempi. Chi l’avrebbe mai detto che la storia della vendita dei diritti di un videogioco potesse trasformarsi in un racconto epico e divertente, un’avventura da cui è quasi impossibile distogliere lo sguardo per le sue quasi due ore di durata. Diventa possibile quando il videogioco in questione è forse uno dei più appassionanti di tutti i tempi, che ha alle spalle una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinkspacedude : RT @dituttounpop: #Tetris è un film da non perdere per @pinkspacedude - dituttounpop : #Tetris è un film da non perdere per @pinkspacedude - Mauxa : ??#Tetris, recensione del film #taronegerton - cheaterbag : RT wireditalia 'In uscita il 31 marzo su Apple Tv+, il film è la cronaca fedele e complicata di come Tetris uscì da… - wireditalia : In uscita il 31 marzo su Apple Tv+, il film è la cronaca fedele e complicata di come Tetris uscì dall'Urss e fu con… -

Tetris, la recensione: Taron Egerton, KGB, bugie e videogame Conclusioni Come rivela la nostra recensione di Tetris, il film Apple TV+ con Taron Egerton è una sferzata di energia a cavallo tra spy story e nostalgia pop degli anni '80. I retroscena sulla ... Tetris non è un film sui videogiochi, ma ci è piaciuto lo stesso ... per il quale insegue i diritti di Tetris fin dentro il cuore dell' Unione Sovietica , tallonato dai rivali in teoria più potenti. Come si capisce Tetris non è un film di tecnologia, non è come ** ... Tetris, la video recensione Tetris è il nuovo film di Jon S. Baird con Taron Egerton, Mara Huf, Miles Barrow, Rick Yune, disponibile su Apple TV+ dal 31 marzo. LEGGI - La recensione TETRIS: LA TRAMA 'Tetris' racconta l'incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (... Conclusioni Come rivela la nostradi, il film Apple TV+ con Taron Egerton è una sferzata di energia a cavallo tra spy story e nostalgia pop degli anni '80. I retroscena sulla ...... per il quale insegue i diritti difin dentro il cuore dell' Unione Sovietica , tallonato dai rivali in teoria più potenti. Come si capiscenon è un film di tecnologia, non è come ** ...è il nuovo film di Jon S. Baird con Taron Egerton, Mara Huf, Miles Barrow, Rick Yune, disponibile su Apple TV+ dal 31 marzo. LEGGI - La: LA TRAMA '' racconta l'incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (... Tetris, la recensione: Taron Egerton, KGB, bugie e videogame Movieplayer Tetris, la recensione: Taron Egerton, KGB, bugie e videogame La recensione di Tetris, film disponibile su Apple TV+ dal 31 marzo, che ricostruisce l'appassionante battaglia per i diritti di uno di videogiochi più famosi al mondo. Videogame o spy story alla John ... Tetris, il film: clip rivela perché il gioco si chiama così Tetris, il film ora disponibile sulla piattaforma Apple TV+, è stato protagonista di una simpatica clip in cui il protagonista della pellicola, Taron Egerton, rivela l'origine del nome del celebre ... La recensione di Tetris, film disponibile su Apple TV+ dal 31 marzo, che ricostruisce l'appassionante battaglia per i diritti di uno di videogiochi più famosi al mondo. Videogame o spy story alla John ...Tetris, il film ora disponibile sulla piattaforma Apple TV+, è stato protagonista di una simpatica clip in cui il protagonista della pellicola, Taron Egerton, rivela l'origine del nome del celebre ...