Salvare il Libano è ancora possibile? La strada stretta di Civ Catt (Di venerdì 31 marzo 2023) Quando una testata Cattolica scrive di "Libano in crisi" è bene prestare attenzione. Quando a scegliere questo titolo è "La Civiltà Cattolica" – le cui bozze vengono lette in anticipo dalla Segreteria di Stato del Vaticano – allora vuol dire che l'attenzione è d'obbligo. ancora di più se l'articolo in questione, firmato da padre Gabriel Khairallah e pubblicato sul numero che sarà in distribuzione da sabato, comincia così: "Dal 2019 lo Stato libanese si sta erodendo giorno per giorno, e questo fenomeno continua a estendersi. Nel mentre, la crisi finanziaria che il Paese sta attraversando è considerata dalla Banca Mondiale come una delle peggiori al mondo dal 1850 ad oggi". La crisi economica è tale da mettere in discussione la tenuta stessa dello Stato e quanto accaduto in questi giorni, successivi alla stesura ...

