Migliorano le condizioni di salute del papa

(Di venerdì 31 marzo 2023)Francesco ha trascorso la seconda notte in ospedale, al decimo piano del policlinico Gemelli, nell’area riservata alle degenze dei pontefici. A Bergoglio «è stata riscontrata una bronchite infettiva che first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Migliorano le condizioni di Papa Francesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un'infezione polm… - fattoquotidiano : Migliorano le condizioni di Papa Francesco: “Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni” - Avvenire_Nei : Asia. Nel settore tessile del Bangladesh migliorano le condizioni di lavoro - cagliarilivemag : Il Papa ha una bronchite su base infettiva, migliorano le sue condizioni - cagliarilivemag : Il Papa ha una bronchite su base infettiva, migliorano le sue condizioni -

ROMA " "Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base ...rapidamente ledi salute di Papa Francesco . È quanto comunicato ufficialmente, attraverso la Sala Stampa della Santa Sede, dallo staff medico che ha in cura Bergoglio al ...ROMA - "Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base ...

Migliorano le condizioni del Papa, ricoverato a Roma Euronews Italiano

In ogni caso in Vaticano stanno già predisponendo l’elenco dei sostituti, se Bergoglio non fosse in condizioni di poter celebrare i riti pasquali. Intanto, mentre papa Francesco si trova al Gemelli, ...Preoccupazione per un “caro amico”: con questo pensiero rivolto a Papa Bergoglio, Joe Biden testimonia l’ansia, avvertita in tutto il mondo, per le condizioni di salute del pontefice, dopo il suo ...