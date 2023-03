Miami, Alcaraz batte Fritz in due set, in semifinale affronterà Sinner: highlights (Di venerdì 31 marzo 2023) Il numero uno del mondo grazie alla vittoria contro Taylor Fritz ha ottenuto il pass per la semifinale in cui incontrerà Jannik ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Il numero uno del mondo grazie alla vittoria contro Taylorha ottenuto il pass per lain cui incontrerà Jannik ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Jannik #Sinner è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali a Indian Wells e Miami nella stessa stagione prim… - Occe64 : RT @GeorgeSpalluto: [1] Alcaraz vs [10] Sinner [4] Medvedev vs [14] Khachanov 3 semifinalisti su 4 sono gli stessi di Indian Wells. E qui… - mongio80 : RT @GeorgeSpalluto: [1] Alcaraz vs [10] Sinner [4] Medvedev vs [14] Khachanov 3 semifinalisti su 4 sono gli stessi di Indian Wells. E qui… - serieB123 : Sinner-Alcaraz: dove vedere in tv la semifinale del Master 1000 di Miami - repubblica : Sinner contro Alcaraz a Miami: nuovo assaggio del tennis del futuro [di Paolo Rossi] -