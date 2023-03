Medvedev-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniil Medvedev se la vedrà contro Karen Khachanov nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. I due giocatori russi si ritrovano di fronte pochi mesi dopo la sfida di Adelaide, vinta in due set da Medvedev. L’ex numero uno del mondo scenderà in campo ampiamente favorito, sia per i valori che per il momento di forma. Medvedev non ha ancora perso un set questa settimana ed è reduce dalla finale raggiunta a Indian Wells. Guai però a sottovalutare Khachanov, il quale sta vivendo una stagione davvero positiva, come confermato dalla semifinale all’Australian Open, e vuole continuare a stupire. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniilse la vedrà contro Karennella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. I due giocatori russi si ritrovano di fronte pochi mesi dopo la sfida di Adelaide, vinta in due set da. L’ex numero uno del mondo scenderà in campo ampiamente favorito, sia per i valori che per il momento di forma.non ha ancora perso un set questa settimana ed è reduce dalla finale raggiunta a Indian Wells. Guai però a sottovalutare, il quale sta vivendo una stagione davvero positiva, come confermato dalla semifinale all’Australian Open, e vuole continuare a stupire. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA ...

