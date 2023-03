La presidente taiwanese vola in America e Pechino minaccia (Di venerdì 31 marzo 2023) Al suo arrivo a New York, ieri, la presidente taiwanese Tsai Ing-wen è stata accolta da una piccola folla festosa e molto controllata. Nessuno sa nulla dei dettagli del suo itinerario Americano, perché la sicurezza di Tsai, soprattutto in questo periodo, è pari quasi a quella di Zelensky. Eppure a pochi metri dall’ingresso del Lotte New York Palace, l’hotel della nota catena coreana a Manhattan, ieri c’era pure un gruppo di manifestanti pro-Repubblica popolare cinese, mobilitato da diverse associazioni locali di immigrati cinesi in America. Succede spesso, che le associazioni di expat cinesi, coordinate magari direttamente dai rappresentanti diplomatici, si organizzino in manifestazioni con un obiettivo: mostrare opposizione, fare rumore. Ieri Tsai Ming-yen, direttore del National Security Bureau di Taipei, cioè ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Al suo arrivo a New York, ieri, laTsai Ing-wen è stata accolta da una piccola folla festosa e molto controllata. Nessuno sa nulla dei dettagli del suo itinerariono, perché la sicurezza di Tsai, soprattutto in questo periodo, è pari quasi a quella di Zelensky. Eppure a pochi metri dall’ingresso del Lotte New York Palace, l’hotel della nota catena coreana a Manhattan, ieri c’era pure un gruppo di manifestanti pro-Repubblica popolare cinese, mobilitato da diverse associazioni locali di immigrati cinesi in. Succede spesso, che le associazioni di expat cinesi, coordinate magari direttamente dai rappresentanti diplomatici, si organizzino in manifestazioni con un obiettivo: mostrare opposizione, fare rumore. Ieri Tsai Ming-yen, direttore del National Security Bureau di Taipei, cioè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beniaminonatale : RT @LorenzoLamperti: BREAKING: L'ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou ???? ha incontrato Song Tao, direttore dell'Ufficio per gli affari di T… - TheCarrese : RT @Franzpelle: WSJ: Il presidente taiwanese Tsai Ing-wen arriva a New York Questo è il primo viaggio di Tsai Ing-wen negli Stati Uniti in… - LennyBusker3 : US and China in ‘frequent, clear and candid’ dialogues dialoghi 'frequenti, chiari e sinceri' dei funzionari US c… - Pax26632587 : RT @ultimenotizie: La portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari di #Taiwan ha detto che la #Cina si oppone al transito della presi… - s02526371 : RT @ultimenotizie: La portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari di #Taiwan ha detto che la #Cina si oppone al transito della presi… -