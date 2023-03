Intelligenza Artificiale in Italia, stop a ChatGPT: “I dati delle persone sono a rischio” (Di venerdì 31 marzo 2023) Da ora ‘fino a nuovo ordine’ stop in Italia alla possibilità per chi naviga su Internet di dialogare con l’Intelligenza Artificiale di ChatGPT. Si tratta del più noto tra i software di Intelligenza Artificiale relazionale, in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Finché il meccanismo di ChatGPT non rispetterà le normative sulla riservatezza (privacy) il Garante per la protezione dei dati personali non sbloccherà il divieto di adoperarla. Il Garante ha infatti disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti Italiani nei confronti di OpenAI. La pagina di accesso di ChatGPT. Foto Ansa/Epa Wu HaoQuest’ultima è la società ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 marzo 2023) Da ora ‘fino a nuovo ordine’inalla possibilità per chi naviga su Internet di dialogare con l’di. Si tratta del più noto tra i software direlazionale, in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Finché il meccanismo dinon rispetterà le normative sulla riservatezza (privacy) il Garante per la protezione deipersonali non sbloccherà il divieto di adoperarla. Il Garante ha infatti disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento deidegli utentini nei confronti di OpenAI. La pagina di accesso di. Foto Ansa/Epa Wu HaoQuest’ultima è la società ...

