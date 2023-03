Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Fonseca ha cambiato il Lilla: e punta già l’Europa!: Leggi il commento sul cammino dell'ex tecnico della Roma in F… -

Dopo 28 giornate di campionatoè a buon punto: è sesto in classifica, a un solo punto dal Rennes che oggi sarebbe qualificato per la Conference League e a - 5 dal Monaco che invece è avviato ...Gones costretti tre volte a rincorrere la squadra allenata da Paulo, che nel primo quarto d'... In classifica, tuttavia, non ègranché dopo il doppio pareggio con Lorient e Lille: ...... il club londinese aveva già scelto proprio Paulo, reduce da un anno sabbatico - di studio - dopo l'esperienza alla Roma. Era tutto fatto, poi l'arrivo di Fabio Paratici hale carte ...

Fonseca ha cambiato il Lilla: e punta già l’Europa! Corriere dello Sport

ROMA - Nel nord della Francia c’è un allenatore che conosciamo bene e che sta costruendo un progetto nuovo: dopo due anni altalenanti alla Roma, Paulo Fonseca si sta rilanciando al Lilla, dove ha ...