Disservizi al Cup di Acerra | la denuncia del Pd – Circolo ‘Nilde Iotti’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Pd di. Adil CUP, centro unico di prenotazione presso il distretto di Via Flavio Gioia, non funziona da giorni. Gli utenti, in particolare modo persone anziane o con ridotta mobilità, vengono avvisati mediante l’esposizione di un avviso, all’esterno degli uffici, e per poter prenotare devono recarsi presso una farmacia con tutte le difficoltà che ne conseguono.Oltre l’incomodo si va anche ad aumentare il numero delle utenze che queste ultime devono fronteggiare ma, soprattutto, questo servizio erogato in tale modalità è a pagamento.L’utente, quindi, si trova a dover sostenere una ulteriore spesa in un periodo di forte crisi economica. A ciò si aggiunga che ...