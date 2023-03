Ucraina: Kuleba, 'presidenza russa consiglio sicurezza Onu è un brutto scherzo' (Di giovedì 30 marzo 2023) Kiev, 30 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha definito la presidenza russa del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall'1 aprile un "brutto scherzo", affermando che il mondo non può essere un posto sicuro con la Federazione russa nel consiglio di sicurezza. "La presidenza russa del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il primo aprile è un brutto scherzo - ha twittato Kuleba - La Russia ha usurpato il suo posto; conduce una guerra coloniale; il suo leader è un criminale di guerra ricercato dalla Corte Penale Internazionale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Kiev, 30 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Affari esteri dell', Dmytro, ha definito ladeldidelle Nazioni Unite dall'1 aprile un "", affermando che il mondo non può essere un posto sicuro con la Federazioneneldi. "Ladeldidelle Nazioni Unite il primo aprile è un- ha twittato- La Russia ha usurpato il suo posto; conduce una guerra coloniale; il suo leader è un criminale di guerra ricercato dalla Corte Penale Internazionale per ...

