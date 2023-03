Tutti i diffidati in Serie A: chi rischia la squalifica nel weekend. Spiccano Kim, Danilo e Osimhen (Di giovedì 30 marzo 2023) Riparte la Serie A 2022-2023 e tutto è pronto per il fine settimana della 28a giornata che ci proporrà diversi match interessanti. Su Tutti, ovviamente, Napoli-Milan che, presenterà anche parecchi diffidati importanti come Kim e Osimhen. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco dei diffidati squadra per squadra. I diffidati DELLA 28a GIORNATA ATALANTA diffidati: Toloi BOLOGNA diffidati: Ferguson, Orsolini CREMONESE diffidati: Okereke EMPOLI diffidati: Nessuno FIORENTINA diffidati: Amrabat, Bonaventura INTER diffidati: Dumfries JUVENTUS diffidati: Alex Sandro, Danilo, Kean LAZIO diffidati: ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Riparte laA 2022-2023 e tutto è pronto per il fine settimana della 28a giornata che ci proporrà diversi match interessanti. Su, ovviamente, Napoli-Milan che, presenterà anche parecchiimportanti come Kim e. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco deisquadra per squadra. IDELLA 28a GIORNATA ATALANTA: Toloi BOLOGNA: Ferguson, Orsolini CREMONESE: Okereke EMPOLI: Nessuno FIORENTINA: Amrabat, Bonaventura INTER: Dumfries JUVENTUS: Alex Sandro,, Kean LAZIO: ...

