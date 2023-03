Slob o slick bob | la tendenza del 2023 | anche Maria-Olympia di Grecia conquistata dal taglio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Slob, o slick bob: il taglio di capelli che ha conquistato anche le reali (come Maria-Olympia di Grecia) #o #Slob,… -

Slob, o slick bob: il taglio di capelli che ha conquistato anche le reali (come Maria-Olympia di Grecia) Vanity Fair Italia

Londra è sede di Buckingham Palace, dei taxi neri, di Selfridges e ora del nuovo salone di George Northwood, aperto questa settimana in Boundary Street a Shoreditch. L'hair stylist, conosciuto per il ...The modern ‘slob’ is a perfect example of this, and I’ve been cutting in a lot of them over the past few weeks.” A portmanteau of “slick” and “bob,” the “slob”—despite what its nickname might ...