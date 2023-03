Scioperi e accuse: l'asse tra sindacati e opposizione su opere e Pnrr (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cgil convoca la mobilitazione di piazza per sabato. La Uil si accoda: "Siamo pronti". Critiche dall'Authority anticorruzione. Cattaneo (Fi): "Sblocchiamo il Paese o no?" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cgil convoca la mobilitazione di piazza per sabato. La Uil si accoda: "Siamo pronti". Critiche dall'Authority anticorruzione. Cattaneo (Fi): "Sblocchiamo il Paese o no?"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : La Cgil convoca la mobilitazione di piazza per sabato. La Uil si accoda: 'Siamo pronti'. Critiche dall'Authority an… - sharepunks : In numerose altre città della Francia si sono svolti scioperi selvaggi, a seguito del voto dell’Assemblea Nazionale… - OssRepressione : In numerose altre città della #Francia si sono svolti scioperi selvaggi, a seguito del voto dell’Assemblea Nazional… -