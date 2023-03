Reggia Outlet | riparte il progetto ‘Giovani e Lavoro’ per favorire l’occupazione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo il successo delle edizioni precedenti, dal 3 aprile, per il terzo anno consecutivo prende il via nel contesto delGiovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo ildi collaborazione tra McArthurGlen LaDesignere gli altri 4 centri italiani del Gruppo e Generation Italy, fondazione non profit fondata dalla società di consulenza strategica McKinsey & Company perl’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa è volta ad offrire un corso di formazione gratuito per “Addetti alle vendite” della durata di 3 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare al corso sarà necessario superare un breve test attitudinale presente sul sito di Generation Italy e un colloquio motivazionale. Al termine del percorso ...