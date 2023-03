Pechino Express 2023 | su Sky e NOW spezie piccanti e gioco con gli elefanti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Si torna a correre: il viaggio di– La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ben 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. Tra passaggi di fortuna e prove insidiose, la competizione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia – che giunge così all’ultima tappa indiana – si fa sempre più agguerrita e i viaggiatori non hanno alcuna intenzione di appoggiare lo zaino a terra. Guidati dai conduttori Costantino Della...

Cosa succederà nell’ultima tappa indiana di Pechino Express Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

