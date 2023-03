"Parlano senza sapere nulla": si scatena l'ira di Mancini, ecco perché (Di giovedì 30 marzo 2023) Roberto Mancini non sorride più come quattro anni e nove mesi fa, quando prendeva in mano l'Italia per la prima volta. A quel debordante entusiasmo è subentrato un certo fastidio per il bar sport che si alimenta dopo ogni sua scelta. Il ct che ha saputo mettere a tacere i suoi 60 milioni di “colleghi”, ora preferisce rispondere a tono. Su Zaniolo e Zaccagni, ad esempio: «Non sono stati convocati per motivi più che validi» ma «tutti Parlano senza sapere nulla...». Saperne di più, però, risulta impossibile: «Non è questo il luogo in cui parlarne». Mancio lascia intendere che sui calciatori che iniziano per “Z” il provvedimento sia disciplinare: non sono piaciuti alcuni comportamenti negli ultimi ritiri a Coverciano, tra i quali una certa predisposizione agli infortuni fantasma. Mancini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Robertonon sorride più come quattro anni e nove mesi fa, quando prendeva in mano l'Italia per la prima volta. A quel debordante entusiasmo è subentrato un certo fastidio per il bar sport che si alimenta dopo ogni sua scelta. Il ct che ha saputo mettere a tacere i suoi 60 milioni di “colleghi”, ora preferisce rispondere a tono. Su Zaniolo e Zaccagni, ad esempio: «Non sono stati convocati per motivi più che validi» ma «tutti...». Saperne di più, però, risulta impossibile: «Non è questo il luogo in cui parlarne». Mancio lascia intendere che sui calciatori che iniziano per “Z” il provvedimento sia disciplinare: non sono piaciuti alcuni comportamenti negli ultimi ritiri a Coverciano, tra i quali una certa predisposizione agli infortuni fantasma....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulypier_ : RT @bloccofacile: Talmente insignificante, talmente comodino, talmente senza talento che sono 2 anni e mezzo che parlano di lui anche e spe… - clarardurso2 : RT @elawstyles: Dicembre 2014: Una ragazza ha la fortuna di capitare come vicina di posto in aereo proprio affianco ad Harry Styles! Durant… - Filomen83869405 : RT @bloccofacile: Talmente insignificante, talmente comodino, talmente senza talento che sono 2 anni e mezzo che parlano di lui anche e spe… - fabio200908 : @theriver1964 probabile, ma ne parlano da 20 anni senza fare un passo avanti - melagold3n : RT @elawstyles: Dicembre 2014: Una ragazza ha la fortuna di capitare come vicina di posto in aereo proprio affianco ad Harry Styles! Durant… -