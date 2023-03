Napoli-Milan, Capello: “Azzurri favoriti, ma in Champions cambia tutto a livello di determinazione” (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, nel corso di un’intervista rilasciata a Marte Sport Live, ha commentato l’imminente scontro tra i rossoneri e il Napoli sia in campionato sia in Champions League: “In Champions sarà un impegno diverso e importante per entrambe le squadre. Il campionato è già chiuso: il Napoli potrebbe far riposare i calciatori in Serie A in vista della doppia sfida europea. In Champions c’è rabbia, determinazione, voglia di andare avanti. La differenza tra campionato e Champions sta nel fatto che la competizione europea sia il torneo più importante, è come il Mondiale per le nazionali. cambia tutto a livello di ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex tecnico di, Juventus e Real Madrid, Fabio, nel corso di un’intervista rilasciata a Marte Sport Live, ha commentato l’imminente scontro tra i rossoneri e ilsia in campionato sia inLeague: “Insarà un impegno diverso e importante per entrambe le squadre. Il campionato è già chiuso: ilpotrebbe far riposare i calciatori in Serie A in vista della doppia sfida europea. Inc’è rabbia,, voglia di andare avanti. La differenza tra campionato esta nel fatto che la competizione europea sia il torneo più importante, è come il Mondiale per le nazionali.di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - grigiestanze : @FcInterNewsit Perfetto. Aggiungo che Napoli e Milan hanno vinto gli Scudetti con dei costi ed un monte ingaggi mol… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Biglietti Napoli-Milan di Champions, quasi esauriti Distinti e Tribune! A ruba anche le Curve -