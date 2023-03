Kate Middleton in crisi, a Corte è tornata Rose Hanbury la marchesa sua “rivale” (Di giovedì 30 marzo 2023) Re Carlo III ha appena nominato il suo nuovo Lord-in Waiting, figura molto simile alla dama compagnia della Regina. Si tratta del marchese di Cholmondeley, 62 anni, che dopo la morte della Regina Elisabetta aveva perso il ruolo di Lord Great Chamberlain. Il ritorno del marchese a Corte ha risvegliato l’attenzione dei tabloid, non per la sua promozione, ma per il conseguente ritorno in scena di una figura ben più ingombrante. Stiamo parlando di sua moglie, la marchesa Rose Hanbury, che nel 2019 aveva creato non poco scompiglio a palazzo. Ex modella, più giovane del marito di 23 anni, la bella marchesa nel 2019 era finita sotto i riflettori per una presunta tresca nientemeno che con William d’Inghilterra. Un brutto momento per Kate Middleton, all’epoca incinta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Re Carlo III ha appena nominato il suo nuovo Lord-in Waiting, figura molto simile alla dama compagnia della Regina. Si tratta del marchese di Cholmondeley, 62 anni, che dopo la morte della Regina Elisabetta aveva perso il ruolo di Lord Great Chamberlain. Il ritorno del marchese aha risvegliato l’attenzione dei tabloid, non per la sua promozione, ma per il conseguente ritorno in scena di una figura ben più ingombrante. Stiamo parlando di sua moglie, la, che nel 2019 aveva creato non poco scompiglio a palazzo. Ex modella, più giovane del marito di 23 anni, la bellanel 2019 era finita sotto i riflettori per una presunta tresca nientemeno che con William d’Inghilterra. Un brutto momento per, all’epoca incinta del ...

