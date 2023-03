(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Tribunale di Napoli ha , presidente di Atitech, difeso dall’avvocato Francesco Picca. Aera stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Al centro dell’inchiesta, per lavorazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, vi era la società SG S.r.l. che offriva servizi di verniciatura ad alcune aziende del settore trasporti e aerospazio, tra cui Alenia, Ansaldo e la stessa Atitech. Le indagini erano state condotte dal pool criminalità economica della Procura di Napoli su presunte operazioni soggettivamente inesistenti. I registri fiscali e contabili della SG, società che aveva iniziato a operare per Atitech prima dell’acquisizione da parte di, presentavano incongruità e difformità. Dopo la sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Napoli, ...

Assolto con formula piena l'imprenditore Gianni Lettieri

Il Tribunale di Napoli ha assolto con formula piena l'imprenditore Gianni Lettieri, presidente di Atitech, difeso dall'avvocato Francesco Picca. A Lettieri era stato contestato il reato di