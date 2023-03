Ucraina: Zelensky invita Xi, ‘voglio parlare con lui’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda. “Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti”, ha affermato il presidente ucraino. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – Volodymyrhato il presidente cinese Xi Jinping in. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda. “Siamo pronti a vederlo qui. Vogliocon lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti”, ha affermato il presidente ucraino. L'articolo CalcioWeb.

