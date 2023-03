Terremoto, forte scossa in provincia di Campobasso avvertita anche a Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) scossa di Terremoto nella serata di martedì 29 marzo ore 23.52 con epicentro in provincia di Campobasso avvertita in Abruzzo, Molise e Campania. Magnitudo stimata dal INGV dovrebbe essere tra 4.6 e 5.1. Il sisma si è verificato, in base alle prime informazioni in zona: 2 km W Montagano (CB) Articolo in aggiornamento Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 marzo 2023)dinella serata di martedì 29 marzo ore 23.52 con epicentro indiin Abruzzo, Molise e Campania. Magnitudo stimata dal INGV dovrebbe essere tra 4.6 e 5.1. Il sisma si è verificato, in base alle prime informazioni in zona: 2 km W Montagano (CB) Articolo in aggiornamento

