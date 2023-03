Precedenti Juve-Verona: i numeri dell’Allianz Stadium – VIDEO (Di mercoledì 29 marzo 2023) Precedenti Juve-Verona, i numeri del match tra bianconeri e gialloblù che andrà in scena sabato sera all’Allianz Stadium Con il successo sull’Inter la Juve si è avvicinata alla zona Champions, che adesso è distante 7 punti. Si apre un periodo intenso per i bianconeri: impegnati in 3 competizioni, ad aprile scenderanno in campo 9 volte.Il Verona è terzultimo, a 5 punti dalla zona salvezza. Fuori casa i veneti sono la peggior squadra del campionato, hanno raccolto solo 5 punti. CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023), idel match tra bianconeri e gialloblù che andrà in scena sabato sera all’AllianzCon il successo sull’Inter lasi è avvicinata alla zona Champions, che adesso è distante 7 punti. Si apre un periodo intenso per i bianconeri: impegnati in 3 competizioni, ad aprile scenderanno in campo 9 volte.Ilè terzultimo, a 5 punti dalla zona salvezza. Fuori casa i veneti sono la peggior squadra del campionato, hanno raccolto solo 5 punti. CONTINUA NELDI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

