Netanyahu, l'alleanza con gli Usa è irremovibile (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Israele e gli Usa hanno le loro divergenze occasionali, ma voglio assicurare che l'alleanza tra la maggiore democrazia del mondo e la forte, fiera e indipendente democrazia di Israele nel cuore del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Israele e gli Usa hanno le loro divergenze occasionali, ma voglio assicurare che l'tra la maggiore democrazia del mondo e la forte, fiera e indipendente democrazia di Israele nel cuore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ????#Netanyahu: '#Israele e gli #Usa hanno le loro divergenze occasionali, ma voglio assicurare che l'alleanza tra la… - putino : Netanyahu al vertice sulla democrazia del Dipartimento di Stato: “Israele e gli Stati Uniti hanno avuto le loro div… - curioseimmagini : #satira Alexdrastico direbbe:mizzica,in Italia sta solo il gioco delle 3 carte coperte?Si spera che a estero no pen… - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: #Israele #StatiUniti Bibi #Netanyahu: 'Conosco il presidente Biden da più di 40 anni e apprezzo il suo sostegno di lungo… - smilypapiking : RT @Foscari1991: #Israele Siamo arrivati al punto in cui Netanyahu viene visto come un pericolo per la principale alleanza internazionale d… -