“Ma vai là va!”, “Combatti Meloni?”. E Sallusti bastona Santoro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sfida tv tra Alessandro Sallusti e Michele Santoro. Il direttore di Libero e il famoso giornalista duettano senza risparmiarsi sulla guerra in Ucraina. L’ex direttore di Annozero è da sempre contrario all’invio di armi a Kiev e non ha mancato di farlo sapere più e più volte. Anche ieri, di fronte alle obiezioni di Sallusti e di Giovanni Floris a Di Martedì non si è tirato indietro. “Gli ucraini se vogliono combattere è una loro scelta – ha detto – Ma perché dobbiamo combattere noi? In base a quale trattato internazionale, a quale interpretazione del diritto, noi decidiamo di fare questa guerra?”. L’esternazione non è piaciuta al direttore di Libero che ha risposto prontamente: “Prendo atto che Santoro non è disposto a combattere per la libertà di qualcuno. Lui per la libertà degli alti non combatte. È un uomo fatto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sfida tv tra Alessandroe Michele. Il direttore di Libero e il famoso giornalista duettano senza risparmiarsi sulla guerra in Ucraina. L’ex direttore di Annozero è da sempre contrario all’invio di armi a Kiev e non ha mancato di farlo sapere più e più volte. Anche ieri, di fronte alle obiezioni die di Giovanni Floris a Di Martedì non si è tirato indietro. “Gli ucraini se vogliono combattere è una loro scelta – ha detto – Ma perché dobbiamo combattere noi? In base a quale trattato internazionale, a quale interpretazione del diritto, noi decidiamo di fare questa guerra?”. L’esternazione non è piaciuta al direttore di Libero che ha risposto prontamente: “Prendo atto chenon è disposto a combattere per la libertà di qualcuno. Lui per la libertà degli alti non combatte. È un uomo fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaMerlettaia : @PalliCaponera In questi discorsi, a me viene sempre in mente quello che va dal falegname a farsi fare il preventiv… - BruceDaShark83 : @riotta Vai a stilar liste di putiniani, vai va. - RenziBinSalman : @LutherB4891392 @spighissimo Ma dove lo hai visto che la Russia ha spezzato la Nato??? In uno scontro SOLO aereo gli… - Salvato94501533 : @trash_stanacc ti ha ammazzato il gatto? ma vai a pascolare va!che brutta gentaglia abbiamo in Italia - parmiggianino : @raffaellapaita Allearsi con voi? Ma x la mordidio. Falsi e nn voglio aggiungere altro.... Vai va e vai a lavorare… -