Le strane fantasie di Re Carlo III (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sovrano ha deciso la cifra distintiva del suo stile regale: i disegni divertenti sulle cravatte, attraverso cui pare voglia lanciare messaggi. Carlo usa l'accessorio maschile per antonomasia come la madre si serviva delle spille? Al momento sembra proprio di sì

