Incidente a Origgio | si schianta contro le barriere della ciclabile

Ha rischiato di ferirsi gravemente l'uomo di 65 anni alla guida di un'auto che questo pomeriggio, 29 marzo, si è schiantata contro la staccionata della pista ciclabile di via Per Lainate a Origgio. L'incidente, i cui soccorsi sono tutt'ora in corso, è accaduto quando l'automobilista ha svoltato in direzione di Saronno, alla rotonda all'incrocio col ...

