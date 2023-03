Incendio alle porte di Novara, fiamme nella zona industriale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un grosso Incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: una altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Agi le fiamme sarebbero scoppiate in uno stabilimento di solventi a San Pietro Mosezzo, comune confinante in direzione nord est della città. Moltissimi mezzi dei vigili del fuoco sul luogo dell'Incendio. Tante anche le ambulanze. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un grossoè scoppiato questa mattinadi: una altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Agi lesarebbero scoppiate in uno stabilimento di solventi a San Pietro Mosezzo, comune confinante in direzione nord est della città. Moltissimi mezzi dei vigili del fuoco sul luogo dell'. Tante anche le ambulanze.

