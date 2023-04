Il debito di Kiev è in costante aumento costante | il default è vicino?

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il portale giapponese JB Press ha analizzato le condizioni delle finanze ucraine. Ne ha tratto una spiacevole conseguenza che è già sotto gli occhi di tutti, sia in Europa che in America: la sopravvivenza economica didipende dagli aiuti occidentali. Aiuti che presentano la forma di crediti o meglio di prestiti a fondo perduto, perché al momento hanno una chance pressocché inesistente di essere un giorno restituiti. Quel che è certo è che indipendentemente dall’esito del conflitto, sulle future generazioni di ucraini peseranno dei debiti enormi contratti sotto la presidenza di Zelensky. E non è chiaro quanto sia disposto a condonarli o almeno a ristrutturali un Occidente che è già provato di suo dalla crisi economica galoppante. I dati del Ministero delle Finanze ucraino Secondo i dati del Ministero delle Finanze ucraino, il deficit del budget nazionale del 2022 ...