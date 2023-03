I gel per le ecografie fanno male? Nel mirino gli “interferenti endocrini”: ecco come si possono difendere le donne in gravidanza dai prodotti con ftalati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Capita che alcune ricerche scientifiche passate in sordina ritornino in auge qualche tempo dopo suscitando più di una preoccupazione, se non un vero e proprio allarme. come lo studio della dottoressa Carmen Messerlian del Dipartimento di salute ambientale dell’Università di Harvard pubblicato su PubMed nel 2017 (Ultrasound gel as an unrecognized source of exposure to phthalates and phenols among pregnant women undergoing routine scan) in cui hanno cercato di scoprire se l’esposizione al gel utilizzato per fare le ecografie interferisca sul buon funzionamento del sistema endocrino. Sotto la lente di ingrandimento, potremmo dire del microscopio, alcune sostanze definite “interferenti endocrini”, come ftalati, parabeni o i fenoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Capita che alcune ricerche scientifiche passate in sordina ritornino in auge qualche tempo dopo suscitando più di una preoccupazione, se non un vero e proprio allarme.lo studio della dottoressa Carmen Messerlian del Dipartimento di salute ambientale dell’Università di Harvard pubblicato su PubMed nel 2017 (Ultrasound gel as an unrecognized source of exposure to phthalates and phenols among pregnant women undergoing routine scan) in cui hanno cercato di scoprire se l’esposizione al gel utilizzato per fare leinterferisca sul buon funzionamento del sistema endocrino. Sotto la lente di ingrandimento, potremmo dire del microscopio, alcune sostanze definite “”,, parabeni o i fenoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

