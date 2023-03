Argentina, Di Maria lancia un sentito messaggio a Messi: ecco cosa ha detto (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Argentina ha rifilato sette reti nell'amichevole giocata contro il Curaçao. A brillare è stato Messi che ha messo a segno una tripletta, raggiungendo la tripla cifra in nazionale . Un traguardo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ha rifilato sette reti nell'amichevole giocata contro il Curaçao. A brillare è statoche ha messo a segno una tripletta, raggiungendo la tripla cifra in nazionale . Un traguardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bolanet : #LiveBolanet FT: Argentina 7-0 Curacao (20' 30' 37'Messi, 23'Nicolas, 35'Enzo, 78'Di Maria, 87'Montiel) | Possessio… - tvdellosport : ???? ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? Dall'Argentina sono certi: Di Maria è sempre più vicino al rinnovo con la Juve.… - Leomessig0at10 : @RoyNemer Argentina has an attack of Messi, Di Maria, Dybala, Julian, Lautaro, simeone, Gonzalez , Garnacho..?????? - BOUJYYY : RT @TheEuropeanLad: FT: Argentina 7-0 Curacao. A hattrick by Lionel Messi and goals by Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Angel di Maria & Mon… - zeblackguy : RT @TheEuropeanLad: FT: Argentina 7-0 Curacao. A hattrick by Lionel Messi and goals by Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Angel di Maria & Mon… -