Omicidio Willy | la difesa di Gabriele Bianchi | Non ha colpito

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Ladi, con la richiesta di rinnovare il dibattimento che sarà ufficializzata nella prossima udienza davanti alla Corte di Assise d'Appello di Roma, chiederà di sentire come teste Samuele Cenciarelli, l'amico diMonteiro Duarte, alla luce di una querela che aveva presentato per l'aggressione subita nel pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020 e costato la vita al 21enne. ''Abbiamo scoperto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Velletri che Cenciarelli nella denuncia presentata affermava di essere statocon un calcio al petto da– spiega l'avvocato Ippolita Naso, che insieme con il collega Valerio Spigarelli difende uno dei ...

'Questa Corte è in imminente scadenza e attendiamo l'insediamento della nuova corte, con la nuova composizione, per avviare il processo". Lo ha spiegato il presidente della Corte questa mattina. ...L'avvenne 56 anni fa, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1967 (ma il corpo fu mostrato ... la raffica di mitra che aveva colto il Che alle gambe, il suo tonfo per terra, il tentativo che,...Nel giorno in cui si è aperto il processo d'appello per l'diMonteiro Duarte, pestato a morte a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, la difesa di Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli condannati per l'all'ergastolo , ha ...

Secondo i giudici di primo grado invece, come si legge nelle motivazioni, tutti e quattro gli imputati “avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere ...Roma – La difesa di Gabriele Bianchi, il giovane di Artena condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha calato oggi la sua carta in corte d’assise d’appello.