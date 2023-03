Napoli | attentato al consolato di Grecia | arrestato un giovane anarchico | si addestrava su internet

(Di martedì 28 marzo 2023) Svolta nelle indagini sull’aldidello scorso 4 marzo. Unappartenente alla galassia anarco-insurrezionalista è statodalla Polizia. Il fermato è indagato per associazione terroristica e atto di terrorismo con ordigni esplosivi.aldi: un arresto Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Digos, il ragazzo, insieme a un complice, avrebbe utilizzato un ordigno improvvisato. E di fabbricazione illegale. Composto da un artificio pirotecnico chiamato “Rambo”. Assemblato mediante carta gommata a una bomboletta spray di deodorante. Undel gruppo terroristico 17 ...

Ordinanza in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea per associazione terroristica e atto di terrorismo con ordigni esplosivi. Il giovane è indagato per l'attentato. Secondo le indagini della Digos l'indagato - insieme ad un complice - organizzò l'attentato davanti la sede consolare napoletana greca, utilizzando un ordigno di tipo improvvisato e di fabbricazione illegale, composto "da un artificio pirotecnico esplodente denominato Rambo".

Attentato al consolato greco di Napoli, un arresto della Ps - Cronaca Agenzia ANSA

