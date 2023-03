Myanmar | i militari sciolgono la Lega Nazionale per la Democrazia | il partito del premio Nobel Aung San Suu Kyi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ludoiacovacci : - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Sabato 11 marzo un monastero buddhista nel Myanmar è stato vittima di un attacco militare: oltre 30 persone hanno perso la… - Lanternaweb : Sabato 11 marzo un monastero buddhista nel Myanmar è stato vittima di un attacco militare: oltre 30 persone hanno p… -

Lo scioglimento automatico come partito politico dell'Nld fa sapere l'emittente stataleRadio and Television (Mrtv) stato comunicato dal comitato elettorale con decorrenza da oggi, sulla base ...La giunta militare che ha preso il potere incon il colpo di Stato del febbraio 2021 ha decretato lo scioglimento della Lega nazionale ...dalla commissione elettorale nominata dai, dopo ...In, l'esercito golpista ha proseguito a stroncare ogni forma di dissenso e a compiere ... in 35 sono state usate armi letali, in 31 sono stati impiegati iin servizio di ordine ...

Myanmar: la giunta militare scioglie la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi Agenzia Nova

Lo «scioglimento automatico come partito politico» dell'Nld – fa sapere l'emittente statale Myanmar Radio and Television (Mrtv ... sulla base della nuova legge elettorale varata dalla giunta militare.In cielo sfrecciano jet militari mentre mezzi corazzati, missili e soldati sfilano davanti Min Aung Hlaing, il capo dell’esercito del Myanmar ...