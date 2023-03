Lo schiaffo di Parigi all’Italia: niente estradizione per gli ex Br rifugiati in Francia. Ecco chi sono (Di martedì 28 marzo 2023) Per Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e due donne (le ex Br Marina Petrella e Roberta Cappelli), il tribunale francese aveva già risposto «no» alla richiesta dall’Italia. L’ira dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti: «Intervenga Nordio» Leggi su lastampa (Di martedì 28 marzo 2023) Per Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e due donne (le ex Br Marina Petrella e Roberta Cappelli), il tribunale francese aveva già risposto «no» alla richiesta d. L’ira dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti: «Intervenga Nordio»

