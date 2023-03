Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Inps, a febbraio meno famiglie col Rdc, sono un milione: Erano 1,16 milioni a gennaio. Coinvolte 2,13 milioni di pe… - fisco24_info : A febbraio meno famiglie con il reddito di cittadinanza: Inps, sono 1 milione, erano 1,16 milioni a gennaio - Iavernar1Angelo : @INPS_it il mio RDC è scaduto a febbraio, domani farò il rinnovo in ritardo, perché mi fu detto dall' operatrici n… - Iavernar1Angelo : @INPS_it a metà febbraio chiamai il num.verde,mi fu detto che ero al 13 mese,oggi vado e scopro che a febbraio era… - rosanadinardo11 : @INPS_it A me quando mia Pensione della cittadinanza ho rifatto la seconda volta l'isee de febbraio Sono Rosana di Nardo -

Diminuiscono ale famiglie con il Reddito e la pensione di cittadinanza: nel mese - secondo le tabelle dell'Osservatorio Rdc - Pdc pubblicate dall'- i nuclei con il sussidio sono 1.001.743 per 2.135.Nello specifico, l'emetterà gli accrediti partire da sabato 15 aprile per i nuovi percettori, ... l' Assegno Unico è pagato entro venerdì 21 se la domanda è stata inoltrata entro, oppure ...

Inps, a febbraio meno famiglie col Rdc, sono un milione - Economia Agenzia ANSA

La riduzione successiva per questa ragione si è avuta a maggio 2022 (con le famiglie scese a 1,085 milioni). Potrebbero però a febbraio essere scaduti sussidi approvati all'inizio dell'estate del 2021 ...Diminuiscono a febbraio le famiglie con il Reddito e la pensione di cittadinanza: nel mese - secondo le tabelle dell'Osservatorio Rdc-Pdc pubblicate dall'Inps - i nuclei con il sussidio sono 1.001.743 ...