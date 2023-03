Giro d’Italia 2023, Remco Evenepoel: “La sfida con Roglic? Abbiamo stesso livello in salita” (Di martedì 28 marzo 2023) Il Giro d’Italia 2023 vedrà Remco Evenepoel ai nastri di partenza. L’ultimo vincitore della Vuelta di Spagna stavolta sembra avere tutti gli ingredienti per portare a casa la maglia rosa. Dovrà però cercare di superare l’agguerrita concorrenza di Primoz Roglic. Lo sloveno, fino ad oggi, ha messo in scena diverse prestazioni importanti, dopo aver portato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Ilvedràai nastri di partenza. L’ultimo vincitore della Vuelta di Spagna stavolta sembra avere tutti gli ingredienti per portare a casa la maglia rosa. Dovrà però cercare di superare l’agguerrita concorrenza di Primoz. Lo sloveno, fino ad oggi, ha messo in scena diverse prestazioni importanti, dopo aver portato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pius_XII : RT @marioadinolfi: So che tramite tv, radio e social parlo alla fine a milioni di persone ma quant’è bello il giro d’Italia dal vivo a inco… - DALEX911 : Giro d'Italia 2023, Evenepoel sfida Roglic: 'Posso batterlo a cronometro' - TommyBrain : RT @marioadinolfi: So che tramite tv, radio e social parlo alla fine a milioni di persone ma quant’è bello il giro d’Italia dal vivo a inco… - IacobellisT : RT @marioadinolfi: So che tramite tv, radio e social parlo alla fine a milioni di persone ma quant’è bello il giro d’Italia dal vivo a inco… - nativalab : Crediamo che il mondo dello sport possa contribuire ad accelerare la transizione. Quest’anno lavoreremo con Mila… -

Sport: presentata la 21esima Enel Milano Marathon, più veloce e sempre più green ... la società sta conducendo un'analisi che verificherà l'impatto ambientale e sociale di RCS Sport e di due suoi eventi: Milano Marathon e Giro d'Italia. Ciò consentirà di mettere in evidenza sia le ... Risparmi tempo e denaro con questa tecnica per fare le pulizie: metodo geniale - Universomamma ...nel secchio e così facendo non perderemo neanche una goccia d'...vostri figli I nomi più strani ed originali dati ai bambini in Italia:... così non la togli e la mandi in giro per tutta casa Ignoti incendiano corona in largo Martiri Foibe a Chieti ...che lascia amarezza nella vicenda è il fatto che ci siano in giro ...vive la propria misera vita senza il rispetto della Storia d'...vive la propria misera vita senza il rispetto della Storia d'Italia ,... ... la società sta conducendo un'analisi che verificherà l'impatto ambientale e sociale di RCS Sport e di due suoi eventi: Milano Marathon e. Ciò consentirà di mettere in evidenza sia le ......nel secchio e così facendo non perderemo neanche una goccia'...vostri figli I nomi più strani ed originali dati ai bambini in:... così non la togli e la mandi inper tutta casa...che lascia amarezza nella vicenda è il fatto che ci siano in...vive la propria misera vita senza il rispetto della Storia'...vive la propria misera vita senza il rispetto della Storia,... Giro d'Italia - Remco Evenepoel: "Io e Roglic allo stesso livello in salita, dovrò guadagnare a crono" Eurosport IT